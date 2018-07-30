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Япония свернет комплексы ПВО на юго-западе страны из-за снижения ракетной угрозы КНДР

Япония свернет комплексы ПВО на юго-западе страны из-за снижения ракетной угрозы КНДР

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство обороны Японии решило свернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 на юго-западе страны на фоне стабилизации ситуации на Корейском полуострове и снижения ракетной угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK, передает УНН.

Речь идет об установках, развернутых в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме в августе 2017 года. Тогда на такой шаг японское правительство пошло после угроз КНДР запустить баллистические ракеты в направлении американского Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Согласно этому плану, ракеты должны были пролететь в воздушном пространстве Японии.

Однако на данный момент, по мнению японской стороны, угроза ракетного пуска со стороны КНДР спала на фоне встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, больше нет необходимости держать комплексы ПВО в состоянии боевой готовности. При этом минобороны Японии готово будет в любой момент вновь развернуть комплексы, если того потребуют обстоятельства. Также Patriot PAC-3 останутся развернутыми на территории оборонного ведомства в центре Токио.

Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Как сообщал УНН, в России планируют создать к 2027 году самолет для замены украинского Ан-124 “Руслан”.

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