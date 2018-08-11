Пхеньян назвал неразумными высказывания генсека ООН о денуклеаризации КНДР

“Это безрассудное высказывание, сделанное в то время, когда весь мир поддерживает совместное заявление по итогам исторического саммита лидеров КНДР и США”, — говорится в нем. “Будучи генсеком ООН необходимо делать что-либо полезное для установления мира и стабильности на Корейском полуострове, а не присоединяться к санкционному хору, который приводит в восторг некоторые страны”, — добавили в постпредстве.

Гутерриш на этой неделе посетил Японию, где, в частности, принял участие в церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки. По итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ генсек ООН заявил, что “Северная Корея посредством полной и необратимой денуклеаризации сможет стать нормальным членом международного сообщества”.

Как сообщал УНН, КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.