Пхеньян назвал неразумными высказывания генсека ООН о денуклеаризации КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Пхеньян считает безрассудными высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что путем осуществления денуклеаризации КНДР сможет стать “нормальным членом международного сообщества”. Как сообщил в субботу телеканал NHK, соответствующее заявление распространило постоянное представительство КНДР при всемирной организации, передает УНН.
“Это безрассудное высказывание, сделанное в то время, когда весь мир поддерживает совместное заявление по итогам исторического саммита лидеров КНДР и США”, — говорится в нем. “Будучи генсеком ООН необходимо делать что-либо полезное для установления мира и стабильности на Корейском полуострове, а не присоединяться к санкционному хору, который приводит в восторг некоторые страны”, — добавили в постпредстве.
Гутерриш на этой неделе посетил Японию, где, в частности, принял участие в церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки. По итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ генсек ООН заявил, что “Северная Корея посредством полной и необратимой денуклеаризации сможет стать нормальным членом международного сообщества”.
Как сообщал УНН, КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.