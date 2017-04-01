В.Кличко задекларировал белый рояль и 588 тыс. грн расходов за размещение статьи в лондонском журнале

В своей электронной декларации за прошлый год В.Кличко в разделе расходы указал, что приобрел два велосипеда стоимостью по 135 тыс. грн каждый. Кроме того, в документе указано, что он приобрел четыре авиабилеты общей стоимостью 542 471 грн.

В 2016 году Киевский городской голова также потратил 588 675 грн на размещение материала в лондонском журнале.

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Кроме того, он задекларировал дом, который приобрела жена в 2013 году за более 3600000 грн, площадью 785,5 кв м и земельный участок площадью 2500 кв м. У самого же мэра есть квартира в столице площадью 251,8 кв м.

В электронной декларации В.Кличко указал антикварные мраморные каминные часы, изготовленные во Франции во II половине XIX в.

Он также задекларировал 7 мужских часов, белый рояль за 960 тыс. грн, 4 ювелирные изделия, которыми владеет жена и 3 ее часов.

Также в В.Кличко есть автомобиль, мотоцикл, прицеп-платформа и 9 волосипедив.