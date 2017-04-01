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В.Кличко задекларував білий рояль та 588 тис. грн витрат за розміщення статті у лондонському журналі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко придбав у 2016 році два велосипеди на 270 тис. грн і витратив більше 542 тис. грн на чотири авіаквитки. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

У своїй електронній декларації за минулий рік В.Кличко в розділі видатки вказав, що придбав два велосипеда вартістю по 135 тис. грн кожен. Крім того в документі вказано, що він придбав чотири авіаквитки загальною вартістю 542471 грн.

У 2016 році Київський міський голова також витратив 588675 грн на розміщення матеріалу у лондонському журналі.

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Крім того, він задекларував будинок, який придбала дружина у 2013 році за понад 3,6 млн грн, площею 785,5 кв м і земельну ділянку площею 2500 кв м. У самого ж мера є квартира у столиці площею 251,8 кв м.

В е-декларації В.Кличко вказав антикварний мармуровий камінний годинник, виготовлений у Франції у ІІ половині ХІХ ст.

Він також задекларував 7 чоловічих годинників, білий рояль за 960 тис. грн., 4 ювелірні вироби, якими володіє дружина і 3 її годинники.

Також у В.Кличка є автомобіль, мотоцикл, причіп-платформа і 9 волосипедів.

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