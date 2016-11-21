В.Кличко поручил проверить все ночные парковки в Киеве

В.Кличко остался недоволен отчетом руководителя КП "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая и отметил, что в сфере парковки столицы до сих пор присутствует коррупционная составляющая, а город недополучает в бюджет значительные суммы денег.

"Мы можем долго заслушивать отчеты, но очевидно, что коррупционная составляющая в сфере парковки в столице остается. Поэтому я даю задание каждому главе района Киева, департамента транспортной инфраструктуры проверить ночные парковки: выяснить сколько реально там паркомест, сколько автомобилей паркуется и сколько они реально платят средств. На следующем заседании Антикоррупционного совета я предоставлю отчет о том, сколько средств бюджет города может получить с каждой парковки", - отметил Кличко во время заседания.

В.Кличко также рассказал, что лично проводил эксперимент на центральных улицах столицы, чтобы получить информацию о том, работают ли парковщики города по правилам.

"Я был в автомобиле, водитель которого платил парковщику деньги, и парковщик не выдавал чек об уплате. Это был эксперимент, и я могу только представить, какое количество средств оседает в чьих-то карманах, а бюджет города недополучает колоссальные суммы", - рассказал мэр Киева.

Во время заседания Виталий Кличко также выразил надежду, что Киев наконец получит антикоррупционную программу города к всемирному дню борьбы с коррупцией.