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В.Кличко доручив перевірити усі нічні паркувальні майданчики в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В.Кличко доручив головам районів столиці та департаменту транспортної інфраструктури перевірити усі нічні паркувальні майданчики у Києві та надати інформацію про їх реальну кількість і завантаженість. Про це В.Кличко заявив під час засідання Антикорупційної ради, передає УНН.

В.Кличко доручив перевірити усі нічні паркувальні майданчики в Києві

В.Кличко залишився незадоволений звітом керівника КП “Київтранспарксервіс” Артема Шамрая та зазначив, що у сфері паркування столиці досі присутня корупційна складова, а місто недоотримує в бюджет значні суми грошей.

“Ми можемо довго заслуховувати звіти, але очевидно, що корупційна складова у сфері паркування у столиці залишається. Тому я даю завдання кожному главі району Києва, департаменту транспортної інфраструктури перевірити нічні парковки: з’ясувати скільки реально там паркомісць, скільки автівок паркується і скільки вони реально сплачують коштів. На наступному засіданні Антикорупційної ради я надам звіт про те, скільки коштів бюджет міста може отримати з кожної парковки”, — наголосив Кличко під час засідання.

В.Кличко також розповів, що особисто проводив експеримент на центральних вулицях столиці, щоб отримати інформацію про те, чи працюють паркувальники міста за правилами.

“Я був у автомобілі, водій якого сплачував паркувальнику гроші, і паркувальник не видавав чек про сплату. Це був експеримент, і я можу лише уявити, яка кількість коштів осідає в чиїхось кишенях, а бюджет міста недоотримує колосальні суми”, — розповів мер Києва.

Під час засідання Віталій Кличко також висловив сподівання, що Київ нарешті отримає Антикорупційну програму міста до всесвітнього дня боротьби з корупцією.

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