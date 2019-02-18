В киевском озере нашли мину времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В озере возле улицы Якубовского в Голосеевском районе Киева нашли мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу КП "Плесо" в Facebook.
"Сегодня, во время плановой уборки территории возле водоема, сотрудники КП "Плесо" обнаружили мину времен Второй мировой войны. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, в подъезде жилого дома, расположенного на бульваре Перова 9 в Киеве, нашли мину времен Второй мировой войны.
В Киевском районе города Одессы на остановке общественного транспорта граждане обнаружили два подозрительных предметах. В ходе проверки было установлено, что обнаруженные предметы являются взрывчатым веществом - тротилом.