В киевском озере нашли мину времен Второй мировой войны

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60222 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80604 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130113 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130080 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124992 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145273 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В киевском озере нашли мину времен Второй мировой войны

В киевском озере нашли мину времен Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В озере возле улицы Якубовского в Голосеевском районе Киева нашли мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу КП "Плесо" в Facebook.

"Сегодня, во время плановой уборки территории возле водоема, сотрудники КП "Плесо" обнаружили мину времен Второй мировой войны. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в подъезде жилого дома, расположенного на бульваре Перова 9 в Киеве, нашли мину времен Второй мировой войны.

В Киевском районе города Одессы на остановке общественного транспорта граждане обнаружили два подозрительных предметах. В ходе проверки было установлено, что обнаруженные предметы являются взрывчатым веществом - тротилом.

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