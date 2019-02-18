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В київському озері знайшли міну часів Другої світової війни

В київському озері знайшли міну часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В озері біля вулиці Якубовського у Голосіївському районі Києва знайшли міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку КП "Плесо" у Facebook.

"Сьогодні, під час планового прибирання території біля водойми, співробітники КП "Плесо" виявили міну часів Другої світової війни. На місце події були викликані співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у під’їзді житлового будинку, що розташований на бульварі Перова 9 у місті Києві, знайшли міну часів Другої світової війни.

У Київському районі Одеси на зупинці громадського транспорту громадяни виявили два підозрілі предмети. В ході перевірки було встановлено, що виявлене є вибуховою речовиною – тротилом.

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