В київському озері знайшли міну часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В озері біля вулиці Якубовського у Голосіївському районі Києва знайшли міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку КП "Плесо" у Facebook.
"Сьогодні, під час планового прибирання території біля водойми, співробітники КП "Плесо" виявили міну часів Другої світової війни. На місце події були викликані співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у під’їзді житлового будинку, що розташований на бульварі Перова 9 у місті Києві, знайшли міну часів Другої світової війни.
У Київському районі Одеси на зупинці громадського транспорту громадяни виявили два підозрілі предмети. В ході перевірки було встановлено, що виявлене є вибуховою речовиною – тротилом.