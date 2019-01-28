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У під’їзді житлового будинку знайшли розібрану міну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Напередодні у під’їзді житлового будинку, що розташований на бульварі Перова 9 у місті Києві, знайшли міну часів Другої світової війни. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС міста Києва.

"Так, у Дніпровському районі знайшли мінометну міну діаметром 82 мм. На місце події виїхав мобільний рятувальний центр", - повідомили у прес-службі.

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Як повідомляв УНН, у зоні ООС невідомі зберігали арсенал з вибухівкою на горищі.

Нагадаємо, у Нідерландському готелі Wings Fashion, що знаходиться біля аеропорту Роттердам/Гаага евакуювали людей через загрозу вибуху.

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