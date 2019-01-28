На зупинці громадського транспорту виявили тротилові шашки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Київському районі міста Одеса на зупинці громадського транспорту громадяни виявили два підозрілі предмети. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.
"Про два підозрілих предмети на зупинці громадського транспорту у Київському районі міста до поліції повідомили громадяни. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які оточили місце події та обмежили доступ людей. В ході перевірки було встановлено, що виявлене є вибуховою речовиною – тротилом", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.) Кримінального кодексу України.
З’ясовуються обставини, за яких вибухонебезпечні предмети опинилися на зупинці громадського транспорту, та особа, яка до цього причетна.
Нагадаємо, напередодні у під’їзді житлового будинку, що розташований на бульварі Перова 9 у місті Києві, знайшли міну часів Другої світової війни.