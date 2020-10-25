В Киевской области во время голосования на дому избирателям давали бюллетени из другого округа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Бориспольском районе Киевской области во время голосования на дому избирателям выдавали бюллетени с соседнего округа, который не соответствует месту прописки избирателя, об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
"Участок 320147. Горная ОТО. Бориспольский район. Голосование на дому. Округ 3. Вместо бюллетеня с кандидатами по округу 3, избирателям дают бюллетени с кандидатами по округу 4", - написал Дубинский в своем телеграмм-канале.
Нардеп добавил, что когда избиратель отмечает несоответствие бюллетеня в избирательный округ, его быстро заменяют назад.
К слову, с момента начала голосования гражданская сеть "Опора" уже зафиксировала ряд нарушений избирательного законодательства, большинство из них сейчас связано именно с бюллетенями. Так, есть участок, где пропало 500 бюллетеней, на другом участке член комиссии помогал гражданину заполнять избирательный бюллетень, еще на нескольких участках не хватает урн для бюллетеней.
В то же время, в ЦИК заявили, что нынешние выборы - самые сложные в истории Украины.
Напомним, сегодня в Украине в 8:00 начались местные выборы, это первое в истории Украины голосование за местное самоуправление после того, как Верховная Рада Украины приняла Закон об укрупнении районов. Всего для организации местных выборов по Украине было создано 29284 тысяч избирательных участков.
Как сообщал УНН, по данным ОПОРЫ на некоторых избирательных участков в Киеве не хватает урн для голосования.