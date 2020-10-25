В Київській області під час голосування вдома виборцям давали бюлетені з іншого округу

"Дільниця 320147. Гірська ОТГ. Бориспільський район. Голосування на дому. Округ 3. Замість бюлетеня з кандидатами по округу 3, виборцям дають бюлетені з кандидатами по округу 4", - написав Дубінський в своєму телеграм-каналі.

Нардеп додав, що коли виборець зауважує невідповідність бюлетеня до виборчого округу, його швидко замінюють назад.

До слова, від моменту початку голосування громадянська мережа "Опора" вже зафіксувала низку порушень виборчого законодавства, більшість з них наразі пов’язана саме з бюлетенями. Так, є дільниця, де пропало 500 бюлетенів, на іншій дільниці член комісії допомагав громадянину заповнювати виборчий бюлетень, ще на кількох дільницях не вистачає скриньок для бюлетенів.

Водночас, в ЦВК заявили, що цьогорічні вибори - найскладніші в історії України.

Нагадаємо, сьогодні в Україні о 8:00 почалися місцеві вибори, це перше в історії України голосування за місцеве самоврядування після того, як Верховна Рада України прийняла Закон про укрупнення районів. Загалом для організації місцевих виборів по Україні було утворено 29 284 тисяч виборчих дільниць.

Як повідомляв УНН, за даними ОПОРИ на деяких вибочих дільницях у Києві не вистачає скриньок для голосування.