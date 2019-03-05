В киевских Осокорках нашли утопленника
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Осокорках на Дарницком районе Киева нашли тело мужчины, которое плавало в заливе Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
Спасатели 4 марта выехали на вызов и обнаружили в заливе Коммунист на поверхности воды тело мужчины, которое плавало в нескольких метрах от берега.
Тело утопленника вытащили на берег и передали полиции. Обстоятельства гибели мужчины будут выяснять правоохранительные органы.
Ранее УНН сообщал, что на Буковине установили личность неопознанного тела, которое 25 февраля обнаружили в реке Днестр.
Напомним, прокуратура хочет принудительно лечить женщину, подозреваемую в утоплении своих детей.