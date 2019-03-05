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В київських Осокорках знайшли утопленика

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Осокорках на Дарницькому районі Києва знайшли тіло чоловіка, що плавало у затоці Дніпра. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальники 4 березня виїхали на дзвінок та виявили у затоці Комуніст на поверхні води тіло чоловіка, що плавало на відстані кількох метрів від берега.

Тіло утопленика витягнули на берег та передали поліції. Обставини загибелі чоловіка з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Раніше УНН повідомляв, що на Буковині встановили особу неопізнаного тіла, яке 25 лютого виявили у річці Дністер. 

Нагадаємо, прокуратура хоче примусово лікувати жінку, підозрювану в утопленні своїх дітей

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