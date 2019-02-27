Тіло зниклого торік буковинця знайшли у Дністрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Буковині під час слідчо-розшукових заходів співробітники Хотинського відділу поліції встановили особу неопізнаного тіла, яке 25 лютого виявили у річці Дністер. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в Чернівецькій області.
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Загиблим виявився 43-річний житель Заставнівського району, який вважався безвісти зниклим з 30 листопада 2018 року.
Судово-медична експертиза слідів насильницької смерті не виявила.
Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі виявили тіло потопельника.