Тіло зниклого торік буковинця знайшли у Дністрі

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Загиблим виявився 43-річний житель Заставнівського району, який вважався безвісти зниклим з 30 листопада 2018 року.

Судово-медична експертиза слідів насильницької смерті не виявила.

Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі виявили тіло потопельника.