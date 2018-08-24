На курорте в Одесской области чуть ли не утонул мужчина
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 августа. УНН. В Белгород-Днестровском районе при обследовании акватории моря спасатели оказали своевременную помощь утопленнику. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
Спасатели с применением катера "Лагуна-500" за несколько часов обследовали более 2300 кв.м поверхности моря и 1200 кв.м дна, однако пропавшего мужчину не могли найти.
В то же время, во время поисковых работ на расстоянии 350 м от берега в воде спасатели заметили мужчину, который нуждался в помощи. Работники ГСЧС быстро прибыли на место происшествия и своевременно оказали помощь утопленнику. Пострадавший в бессознательном состоянии был доставлен на берег, и ему оказали неотложную доврачебную помощь.
"Как выяснилось, 37-летний мужчина пошел купаться в неприспособленном для отдыха месте под мостом в пгт Затока, где его морским течением отнесло далеко от берега. Пострадавшего мужчину передали работникам бригады скорой медицинской помощи", - отметили в ГСЧС.
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