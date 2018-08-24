На курорті в Одеській області мало не потонув чоловік
Київ • УНН
ОДЕСА -КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Білгород-Дністровському районі під час обстеження акваторії моря рятувальники надали своєчасну допомогу потопельнику. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.
Рятувальники із застосуванням катера "Лагуна-500" за кілька годин обстежили понад 2300 кв.м поверхні моря і 1200 кв.м дна, однак зниклого чоловіка не могли знайти.
Водночас, під час пошукових робіт на відстані біля 350 м від берега у воді рятувальники помітили чоловіка, який потребував допомоги. Працівники ДСНС швидко прибули на місце події та своєчасно надали допомогу потопельнику. Потерпілого у непритомному стані було доставлено на берег, йому надали невідкладну долікарську допомогу.
"Як з'ясувалося, 37-річний чоловік пішов купатися у непристосованому для відпочинку місці під мостом в смт Затока, де його морською течією було віднесено далеко від берега. Постраждалого чоловіка передано працівникам бригади швидкої медичної допомоги", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, дитина впала у водоспад "Пробій" у місті Яремче Івано-Франківської області.