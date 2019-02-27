Тело пропавшего в прошлом году буковинца нашли в Днестре

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Погибшим оказался 43-летний житель Заставнивского района, который считался без вести пропавшим с 30 ноября 2018 года.

Судебно-медицинская экспертиза следов насильственной смерти не обнаружила.

Ранее УНН сообщал, что в Днепре обнаружили тело утопленника.