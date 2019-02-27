Тело пропавшего в прошлом году буковинца нашли в Днестре
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На Буковине во время следственно-розыскных мероприятий сотрудники Хотинского отдела полиции установили личность неопознанного тела, которое 25 февраля обнаружили в реке Днестр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На курорте в Одесской области чуть ли не утонул мужчина
Погибшим оказался 43-летний житель Заставнивского района, который считался без вести пропавшим с 30 ноября 2018 года.
Судебно-медицинская экспертиза следов насильственной смерти не обнаружила.
Ранее УНН сообщал, что в Днепре обнаружили тело утопленника.