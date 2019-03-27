В Киеве военный грузовик попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве, вчера вечером на Гаванском мосту водитель военнослужащий, управляя грузовым автомобилем "ЗИЛ" въехал в Chevrolet. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Во вторник, 26 марта в 19:30 водитель военнослужащий, управляя грузовым автомобилем "ЗИЛ" не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Chevrolet", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в ДТП пострадавших нет. Также, на водителя грузового автомобиля "ЗИЛ" составлен протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения).
Напомним, вчера утром на Бориспольской трассе под Киевом произошло три ДТП с участием 9 автомобилей.
Как сообщал УНН, патрульный автомобиль въехал в столб электроопоры ночью в Киеве, в результате чего пострадали оба патрульных.
Напомним, в Харьковской области автомобиль сбил автомобиль, который толкали три человека.