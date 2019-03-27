В Киеве военный грузовик попала в ДТП

"Во вторник, 26 марта в 19:30 водитель военнослужащий, управляя грузовым автомобилем "ЗИЛ" не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Chevrolet", - сказали в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что в ДТП пострадавших нет. Также, на водителя грузового автомобиля "ЗИЛ" составлен протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения).



Напомним, вчера утром на Бориспольской трассе под Киевом произошло три ДТП с участием 9 автомобилей.



Как сообщал УНН, патрульный автомобиль въехал в столб электроопоры ночью в Киеве, в результате чего пострадали оба патрульных.

Напомним, в Харьковской области автомобиль сбил автомобиль, который толкали три человека.