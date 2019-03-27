В Києві військова вантажівка потрапила у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Києві, вчора ввечері на Гаванському мосту водій військовослужбовець, керуючи вантажним автомобілем "ЗІЛ" в’їхав в Chevrolet. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.
"У вівторок, 26 березня о 19:30 водій військовослужбовець, керуючи вантажним автомобілем "ЗІЛ" не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Chevrolet", - сказали в прес-службі.
В прес-службі зазначили, що в ДТП потерпілих не має. Також, на водія вантажного автомобіля "ЗІЛ" складений протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху).
Нагадаємо, вчора зранку на Бориспільській трасі під Києвом трапилося три ДТП за участю 9 автомобілів.
Як повідомляв УНН, патрульний автомобіль в’їхав у стовп електроопори вночі у Києві, внаслідок чого постраждали обидва патрульних.
Нагадаємо, у Харківській області автомобіль збив автомобіль, який штовхали троє людей.