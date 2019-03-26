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На Бориспільській трасі трапилося ДТП за участю дев’яти автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні зранку на Бориспільській трасі під Києвом трапилося три ДТП за участю 9 автомобілів. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі патрульної поліції Києва.

На Бориспільській трасі трапилося ДТП за участю дев’яти автомобілів

“Сьогодні зранку на Бориспільській трасі трапилося три ДТП за участю 9 автомобілів”, — повідомили в прес-службі.

Спочатку відбулося незначне ДТП, за участю двох машин, яке оформляли по європротоколу. Потім автомобіль Kia загальмував, оскільки побачив попереду ДТП, в результаті в нього в’їхав водій Skoda", — додали в поліції.

В наступній ДТП Opel зупинився, за ним пригальмував Volkswagen, в який в’їхала Honda, в результаті чого Volkswagen зіштовхнувся з Opel попереду. На Honda складений протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху).

Третя ДТП — автомобіль Opel загальмував перед учасниками другого ДТП, за ним прямував Volkswagen, а після нього Honda. Через удар Honda в’їхала у Volkswagen, який зіштовхнувся по інерції в Opel. На Honda та Mercedes Sprinter складено протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху). Потерпілих не має, автомобілі роз’їхалися.

Як повідомляв УНН, патрульний автомобіль в’їхав у стовп електроопори вночі у Києві, внаслідок чого постраждали обидва патрульних.

Нагадаємо, у Харківській області автомобіль збив автомобіль, який штовхали троє людей.

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