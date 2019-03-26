На Бориспольской трассе произошло ДТП с участием девяти автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня утром на Бориспольской трассе под Киевом произошло три ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Сегодня утром на Бориспольской трассе произошло три ДТП с участием 9 автомобилей", - сообщили в пресс-службе.
Сначала произошло незначительное ДТП с участием двух машин, которое оформляли по европротокоу. Затем автомобиль Kia затормозил, поскольку увидел впереди ДТП, в результате у него въехал водитель Skoda", - добавили в полиции.
В следующем ДТП Opel остановился, за ним притормозил Volkswagen, в который въехала Honda, в результате чего Volkswagen столкнулся с Opel впереди. На Honda составлен протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения).
Третье ДТП - автомобиль Opel затормозил перед участниками второго ДТП, за ним следовал Volkswagen, а после него Honda. Из-за удара Honda въехала в Volkswagen, столкнулся по инерции в Opel. На Honda и Mercedes Sprinter составлен протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения). Пострадавших нет, автомобили разъехались.
Как сообщал УНН, патрульный автомобиль въехал в столб электроопоры ночью в Киеве, в результате чего пострадали оба патрульных.
Напомним, в Харьковской области автомобиль сбил автомобиль, который толкали три человека.