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В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов

В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов

Киев  •  УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Романа Шухевича (в сторону Петровки - ДТП), Бажана и Броварском проспектах.

Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других. Добавим, что заторы образовался на участке дороги от Одесской площади и до конечной остановки скоростного трамвая.

Сейчас движение на столичных мостах без осложнений.

Как сообщал УНН, киевлянам отключат отопление при, что среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 ° С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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