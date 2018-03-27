В Києві рівень заторів оцінюється в 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від “Чайки” і до метро “Берестейська”), Романа Шухевича (в бік Петрівки - ДТП), Миколи Бажана та Броварському проспектах.
Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, Семена Скляренка, Братиславська, Богатирська та інших. Додамо, що затори утворився на ділянці дороги від Одеської площі і до кінцевої зупинки швидкісного трамваю.
Наразі рух на столичних мостах без ускладнень.
Як повідомляв УНН, киянам відключать опалення за умови, що середньодобова температура повітря складатиме 8°С або вище протягом трьох днів поспіль. Це стосується як житлового сектору, так і бюджетних установ.