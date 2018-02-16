В Киеве под видом БАДов продавали психотропные вещества
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Правоохранители м. Киева задержали шестерых участников преступной группы, которые сбывали сибутрамин через сеть интернет, аптеки и почтовые отделения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, у злоумышленников изъяли товара на 10 млн грн.
"Получив оперативную информацию по сбыту психотропного вещества - сибутрамина работники Голосеевского управления полиции совместно с оперативниками управления противодействия наркопреступности провели девять санкционированных обысков помещений и автомобилей участников преступной группировки", - говорится в сообщении.
По словам и.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Сергея Бондаря, в результате проведения процессуальных действий правоохранители изъяли 350 тыс. таблеток с содержанием сибутрамина и биоактивных добавок, мобильные телефоны, банковские карты, документы с признаками подделки, фасовочные пакеты, установки для изготовления и фасовки капсул, а также автомобили фигурантов, деньги в национальной и иностранной валюте.
"Мы установили, что шестеро злоумышленников изготавливали, фасовали и сбывали психотропные вещества. Всего изъято товара на более 10 млн грн, который они сбывали через отделения почты, аптеки и интернет под видом таблеток для быстрого похудения и так называемых БАДов. Все задержанные - жители Киева и Киевской области", - добавил Сергей Бондарь.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуется уголовное производство по ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Луцке неизвестные расклеивают рекламу интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков .