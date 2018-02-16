В Києві під виглядом БАДів продавали психотропні речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Правоохоронці м. Києва затримали шістьох учасників злочинної групи, які збували психотроп сибутрамін через мережу інтернет, аптеки та поштові відділення. Про це інформує прес-служба столичної поліції, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, у зловмисників вилучили товару на 10 млн грн.
“Отримавши оперативну інформацію щодо збуту психотропної речовини – сибутраміну працівники Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності провели дев’ять санкціонованих обшуків помешкань та автомобілів учасників злочинного угрупування”, – йдеться у повідомленні.
За словами т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергія Бондара, у результаті проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили 350 тис. пігулок із вмістом сибутраміну та біоактивних добавок, мобільні телефони, банківські картки, документи з ознаками підробки, фасувальні пакунки,установки для виготовлення та фасування капсул, а також автомобілі фігурантів, гроші у національній та іноземній валюті.
“Ми встановили, що шестеро зловмисників виготовляли, фасували та збували психотропні речовини. Загалом вилучено товару на понад 10 мільйонів гривень, який вони збували через відділення пошти, аптеки та мережу Інтернет під виглядом пігулок для швидкого схуднення і так званих БАДів. Усі затримані – мешканці Києва та Київської області”, – додав Сергій Бондар.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 307 (“Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Луцьку невідомі особи розклеюють рекламу інтернет-магазину, що займається продажем наркотиків.