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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве неизвестный напал на оперативника спецслужбы

Киев • УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве задержали участника драки в Дарницком районе Киева, где в результате конфликта пострадал оперативник спецслужбы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В Киеве неизвестный напал на оперативника спецслужбы

Как сообщили правоохранители, в 13:35 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Вешняковская произошла драка и было слышно выстрел.

"Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что источник в правоохранительных органах сообщил УНН, что в настоящее время задержан один из участников драки.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщал УНН, в центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафа Найем.

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