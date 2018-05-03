В Києві невідомий напав на оперативника спецслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Києві затримали учасника бійки в Дарницькому районі Києва, де в результаті конфлікту постраждав оперативник спецслужби. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, о 13:35 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Вишняківська відбулася бійка і було чути постріл.
“Встановлено, що за даною адресою знаходиться автостоянка: сюди приїхала комісія, до складу якої входять працівники державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, „Київпарктранссервісу“ та оперативник спецслужби. На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл. У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного — поранення в ногу”, — повідомили в поліції.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події.
Додамо, що джерело в правоохоронних органах повідомило УНН, що наразі затримано одного з учасників бійки.
Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
Як повідомляв УНН, в центрі Києва невідомі побили народного депутата України Мустафу Найєма.