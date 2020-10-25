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В Киеве гражданку не нашли в списке избирателей, из-за чего не позволили проголосовать

В Киеве гражданку не нашли в списке избирателей, из-за чего не позволили проголосовать

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Соломенском районе Киева на одном из избирательных участков гражданка не смогла проголосовать из-за того, что ее не внесли в список избирателей, передает корреспондент УНН.

По словам женщины, она есть в государственном реестре избирателей, а непосредственно на участке в списке ее фамилию не нашли.

"Сказали "Так бывает". На вопрос, а что делать? Ответили - "можете обратиться куда-то в госадминистрацию. Которая, между прочим, сегодня закрыта", - сообщила женщина.

Следовательно, вопрос отсутствия ее фамилии в списке на участке решить не взялись, в результате чего она не реализовала свое право на волеизъявление.

Напомним, в Украине проходят выборы в местные органы самоуправления, это первые выборы в истории Украины, во время которых избиратели получают от 2 до 5 бюллетеней для голосования. Это произошло в результате принятия Верховной Радой Закона об укрупнении районов. Именно из-за этого факта в Центральной Избирательной Комиссии заявили, что сегодняшние выборы - самые сложные в истории.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Александра Дубинского, в Бориспольском районе Киевской области во время голосования на дому избирателям выдавали бюллетени с соседнего округа, которые не соответствует месту прописки избирателя.

Украинские Национальные Новости

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