В Києві громадянку не знайшли в списку виборців, через що не дозволили проголосувати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Солом’янському районі Києва на одній з виборчих дільниць громадянка не змогла проголосувати через те, що її не внесли у список виборців, передає кореспондент УНН.
За словами жінки, вона є в державному реєстрі виборців, а безпосередньо на дільниці в списку її прізвище не знайшли.
"Сказали "так буває". На питання, а що робити? Відповіли - "можете звернутися кудись в держадміністрацію. Яка, між іншим, сьогодні закрита", - повідомила жінка.
Відтак, питання відсутності її прізвища в списку на дільниці вирішити не взялися, внаслідок чого вона не реалізувала своє право на волевиявлення.
Нагадаємо, в Україні тривають вибори до місцевих органів самоврядування, це перші вибори в історії України, під час яких виборці отримують від 2 до 5 бюлетенів для голосування. Це сталося в результаті прийняття Верховною Радою Закону про укрупнення районів. Саме через цей факт в Центральній Виборчій Комісії заявили, що сьогоднішні вибори - найскладніші в історії держави.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Олександра Дубінського, в Бориспільському районі Київської області під час голосування вдома виборцям видавали бюлетені з сусіднього округу, який не відповідає місцю прописки виборця.