В Киеве из-за аварии на сетях водоснабжения ограничено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого ограничено движение на улице Кирилловской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
"На улице Кирилловской ограничено движение! Произошла авария на сетях водоснабжения на ул. Кирилловской. Движение ограничено в направлении Куреневки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место вызвано аварийную бригаду балансодержателя сетей.
Напомним
С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве ограничено движение на время ремонта.
Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова осуществляется по схеме: ул. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.