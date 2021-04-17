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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76463 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130104 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185317 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187138 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271979 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314745 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157103 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142934 просмотра

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В Киеве из-за аварии на сетях водоснабжения ограничено движение транспорта

В Киеве из-за аварии на сетях водоснабжения ограничено движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 18960 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого ограничено движение на улице Кирилловской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"На улице Кирилловской ограничено движение! Произошла авария на сетях водоснабжения на ул. Кирилловской. Движение ограничено в направлении Куреневки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место вызвано аварийную бригаду балансодержателя сетей.

Напомним

С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве ограничено движение на время ремонта.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова осуществляется по схеме: ул. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.

Украинские Национальные Новости

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