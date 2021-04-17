В Києві через аварію на мережах водопостачання обмежено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві сталася аварія на мережах водопостачання на Подолі. Через це обмежено рух на вулиці Кирилівській. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Київавтодору".
“На вулиці Кирилівській обмежено рух! Трапилась аварія на мережах водопостачання на вул. Кирилівській. Рух обмежено у напрямку Куренівки”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце викликано аварійну бригаду балансоутримувача мереж.
Нагадаємо
З 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві обмежено рух на час ремонту.
Заїзд на Кільцеву дорогу з вул. Глушкова здійснюється за схемою: просп. Глушкова — вул. Одеська — вул. Лятошинського — вул. Луценка — Кільцева дорога.