В Китае мужчина ранил ножом 11 детей в детском саду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Китае в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе вооруженный ножом мужчина ранил 11 детей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 15:30 по местному времени в детском саду города Пинсян.
Вскоре мужчина был задержан правоохранителями.
Сообщается, что пять детей получили тяжелые ранения. В свою очередь, портал Sina сообщает лишь о трех детях, которые получили тяжелые ранения.
Пострадавшие в детском саду были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Как сообщал УНН, четверо детей погибли в результате химического отравления в США.