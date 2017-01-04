В Китаї чоловік поранив ножем 11 дітей у дитсадку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Китаї в дитячому садку в Гуансі-Чжуанському озброєний ножем чоловік поранив 11 дітей, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Зазначається, що інцидент стався приблизно о 15.30 за місцевим часом в дитячому садку міста Пінсян.
Незабаром чоловік був затриманий правоохоронцями.
Повідомляється, що п'ять дітей отримали важкі поранення. У свою чергу, портал Sina повідомляє лише про трьох дітей, які отримали важкі поранення.
Постраждалі в дитсадку були доставлені в лікарню, загрози їхньому життю немає.
Як повідомляв УНН, четверо дітей загинуло через хімічне отруєння у США.