В Китае во время экскурсии погибли 12 человек

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Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.
Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState
Российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Новобахмутовки на фоне интенсивных боев к западу от Бахмута, согласно обновленной карте DeepState.
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Россияне вывозят промышленное оборудование с оккупированных территорий Донецкой области под видом металлолома и отправляют его в Россию.
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.
В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами
У побережья северной Бразилии была найдена лодка с разложенными телами, что стало поводом для расследования федеральных властей.
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив как минимум до понедельника и изменила маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Израилем, Иорданией и Ираком на фоне эскалации напряженности после нападения Ирана на Израиль.
В Днепре слышны звуки взрывов
В Днепре, Украина, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе баллистического оружия с востока.
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске
Украина нанесла удар по российскому военному штабу в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, нанеся мощный удар по возможностям командования и контроля России в регионе.