В Китае во время экскурсии погибли 12 человек

На севере Китая в результате аварии самодельной экскурсионной лодки погибли двенадцать человек. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй в субботу, когда во время экскурсии по одной из местных рек лодка с 31-м человеком на борту перевернулась, и все пассажиры оказались в воде. 12 из них погибли.

После трагедии сообщалось о шести пропавших без вести, но в воскресенье местные власти смогли подтвердить, что все шестеро нашлись, и они живы и невредимы.

В ходе расследования установлено, что лодка, которая использовалась для экскурсий, была сделана собственноручно местными крестьянами и не была оборудована ни спасательными кругами, ни жилетами.

Владельца лодки и тех, кто использовал ее для экскурсий, задержала полиция.

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