В Китае из-за штормов погибли 8 человек, еще 275 пострадали - к берегам приближается супертайфун

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 275 получили ранения в результате гроз и штормов, обрушившихся на китайскую провинцию Хубэй. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По данным китайского государственного телевидения, непогода также вынудила около 400 человек покинуть свои дома. Кроме того, в южной провинции Гуанси из-за тайфуна «Маяк» эвакуировали по меньшей мере 48 тысяч жителей.

Bloomberg сообщает, что к Тайваню и юго-восточному Китаю приближается супертайфун «Бави». По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах США, максимальная скорость его ветра достигает 250 км/ч, что соответствует очень сильному урагану четвертой категории.

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По прогнозу Национального метеорологического центра Китая, тайфун достигнет провинции Чжэцзян в субботу, сохранив статус сильного или супертайфуна. Ожидается, что скорость ветра будет достигать до 187 км/ч, а восточные регионы страны накроют сильные ливни.

Ранее «Бави» уже прошел через американские территории Гуам и Северные Марианские острова, где вызвал перебои с электроснабжением и повреждение линий электропередач.

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