В Китае из-за штормов погибли 8 человек, еще 275 пострадали - к берегам приближается супертайфун
Киев • УНН
В провинции Хубэй из-за гроз и штормов погибли 8 человек, 275 пострадали, 400 человек эвакуированы. К Тайваню и юго-восточному Китаю приближается супертайфун "Бави" с ветром до 250 км/ч.
По меньшей мере восемь человек погибли, еще 275 получили ранения в результате гроз и штормов, обрушившихся на китайскую провинцию Хубэй. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По данным китайского государственного телевидения, непогода также вынудила около 400 человек покинуть свои дома. Кроме того, в южной провинции Гуанси из-за тайфуна «Маяк» эвакуировали по меньшей мере 48 тысяч жителей.
Bloomberg сообщает, что к Тайваню и юго-восточному Китаю приближается супертайфун «Бави». По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах США, максимальная скорость его ветра достигает 250 км/ч, что соответствует очень сильному урагану четвертой категории.
Затопленные улицы и подземные переходы - последствия непогоды в Киеве и области03.07.26, 20:44 • 12689 просмотров
По прогнозу Национального метеорологического центра Китая, тайфун достигнет провинции Чжэцзян в субботу, сохранив статус сильного или супертайфуна. Ожидается, что скорость ветра будет достигать до 187 км/ч, а восточные регионы страны накроют сильные ливни.
Ранее «Бави» уже прошел через американские территории Гуам и Северные Марианские острова, где вызвал перебои с электроснабжением и повреждение линий электропередач.
Супертайфун высшей категории приближается к американским островам в Тихом океане06.07.26, 03:16 • 3396 просмотров