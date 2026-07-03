Затопленные улицы и подземные переходы - последствия непогоды в Киеве и области
Киев • УНН
Вечером 3 июля Киев и область накрыла непогода, из-за которой затопило улицы, подземные переходы и ТРЦ Lavina Mall. Также непогода затронула Софиевскую Борщаговку, Вишневое и Чабаны.
Вечером в пятницу, 3 июля, Киев и область накрыла непогода, в результате чего в некоторых районах подтоплены улицы, а также подземные переходы, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные Telegram-каналы, в столице подтопило улицы и подземные переходы.
Также сообщается о подтоплении ТРЦ "Lavina Mall".
Кроме Киева, последствия непогоды ощутили на себе жители Софиевской Борщаговки, Вишневого, Чабанов.
Напомним
В пятницу, 3 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями.