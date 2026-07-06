Супертайфун высшей категории приближается к американским островам в Тихом океане
Киев • УНН
Супертайфун Бави высшей категории приближается к американским островам в Тихом океане. Скорость ветра достигает почти 80 м/с, порывы превышают 90 м/с.
Чрезвычайно мощный супертайфун Бави приближается к американским территориям Гуам и Северных Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Центра предупреждения о тайфунах США, пишет УНН.
Детали
По прогнозам американских синоптиков, тайфун уже в ближайшее время начнет двигаться на запад через регион. Жителей островов предупреждают об опасных погодных условиях и призывают следить за официальными сообщениями.
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По данным Центра предупреждения о тайфунах США, интенсивность Бави соответствует высшей, пятой категории. Максимальная скорость постоянного ветра составляет почти 80 метров в секунду, а порывы превышают 90 метров в секунду.
Национальная метеорологическая служба США охарактеризовала Бави как чрезвычайно опасный супертайфун. Сейчас специалисты продолжают следить за его траекторией и возможными последствиями для американских территорий в Тихом океане.
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