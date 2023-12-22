В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа

В столице Молдовы объявили чрезвычайную ситуацию из-за всплеска птичьего гриппа, сообщает NewsMaker.md, пишет УНН.

Детали

Как сообщили городские власти Кишинева, в городе была объявлена чрезвычайная ситуация из-за всплеска птичьего гриппа.

"В муниципии Кишинев объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки птичьего гриппа у лебедей в озере Гидигич", - говорится в сообщении.

Граждан призвали ограничить доступ домашней птицы к лугам, озерам, рекам и другим открытым водоемам.

Дополнение

В среду, 20 декабря, экоинспекторы обнаружили 65 мертвых лебедей на берегу реки Реут, что возле села Лунга Флорештского района. По предварительным данным, причиной гибели птиц мог стать птичий грипп.

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