В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа
В столице Молдовы объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки птичьего гриппа, а гражданам рекомендовано держать домашнюю птицу подальше от водоемов после того, как было найдено 65 мертвых лебедей.
Зеленский уволил Сандыгу с должности госуполномоченного АМКУ через четыре дня после назначения
Президент Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного и назначил его заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины через несколько дней после его первого назначения.
Нардепы разрабатывают новые механизмы вручения повесток: что известно
Народные депутаты Украины разрабатывают новые методы вручения повесток, которые позволят полиции и работодателям вручать их, в том числе в общественных местах.
Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики
В московской школе уволили учителя информатики за то, что он написал проукраинский лозунг на доске, после чего суд оштрафовал его. Информация об учителе также была удалена со школьного сайта.
В ВС ВСУ сообщают о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог, и посоветовали гражданам оставаться в укрытиях на фоне сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
Со следующего года Минобороны запустит круглосуточную "горячую линию" для военных и членов их семей
Минобороны планирует создать круглосуточную "горячую линию" для консультации военнослужащих и членов их семей по короткому номеру 1512.
Правительство внесло изменения, чтобы привлечь офицеров образовательной среды к усилению безопасности в школах
Правительство Украины внесло изменения в нормативно-правовые акты, которые предусматривают направление 500 сотрудников полиции охраны в школы с целью усиления безопасности детей и школьной безопасности.
Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море
Украина установила 200-мильную зону безопасности в Черном море, вытесняя российские корабли из Севастопольской бухты с помощью беспилотников и ракетных атак.
Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации
Украина планирует добровольный призыв через ЦПАУ, центры занятости и рекрутинговые центры, говорит народный депутат Марьяна Безуглая. Новый законопроект также отменяет категорию "ограниченно годных" в армии.
Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер
В Одесской области наблюдается рост деловой активности.