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В Кировоградской области несколько месяцев разыскивали 28-летнюю женщину: ее тело нашли в сарае, в убийстве подозревают родного отца

Киев • УНН

 • 2180 просмотра

В Кировоградской области 50-летний мужчина застрелил дочь из ружья и закопал в сарае. Тело нашли после заявления кумы, малолетнего ребенка погибшей изъяли из семьи.

В Кировоградской области несколько месяцев разыскивали 28-летнюю женщину: ее тело нашли в сарае, в убийстве подозревают родного отца

В Кировоградской области установили обстоятельства исчезновения 28-летней женщины, которую разыскивали несколько месяцев. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, женщина стала жертвой убийства еще в конце 2025 года, а к преступлению причастен ее родной отец, передает УНН.

В Кировоградской области правоохранители установили обстоятельства исчезновения 28-летней женщины, которую с февраля 2026 года разыскивали как без вести пропавшую. По данным следствия, она стала жертвой убийства еще в конце 2025 года, а к преступлению причастен ее родной отец 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, с заявлением об исчезновении женщины в полицию обратилась ее кума, которая долгое время не могла связаться с подругой. Приехав в дом, где та проживала вместе с родителями и 3-летним ребенком, заявительница увидела малолетнего ребенка без матери. Объяснения родителей относительно местонахождения дочери вызвали подозрение, после чего она сообщила об этом правоохранителям.

Следствие установило, что в ночь на 31 декабря 2025 года между 50-летним мужчиной и его дочерью во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. По версии следствия, он смертельно ранил ее из охотничьего ружья, а жене пригрозил расправой, если она кому-то об этом расскажет.

Мужчина закопал тело погибшей в сарае на территории домовладения. Во время обыска правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и вероятное орудие преступления - незарегистрированное ружье.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога 

- говорится в сообщении.

Малолетний ребенок потерпевшей изъят из семьи. Сейчас он находится в безопасных условиях.

На Буковине свекор задушил 21-летнюю невестку, а затем вместе с сыном закопал ее в огороде. Мужчин отправили под стражу11.05.26, 15:19 • 24355 просмотров

Антонина Туманова

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