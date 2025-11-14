В Киевской области задержали мужчину, который требовал у вдовы 1,2 млн долларов за несуществующий долг и угрожал гранатой
Киев • УНН
51-летний житель Запорожья требовал у вдовы совладельца сети супермаркетов 1,2 млн долларов США, угрожая гранатой. Мужчину задержали, изъяв незаконное оружие и боеприпасы.
В Киевской области правоохранители задержали 51-летнего жителя Запорожья, который требовал у вдовы одного из совладельцев сети супермаркетов 1,2 млн долларов США за несуществующий долг и угрожал ей гранатой. Мужчина планировал забрать деньги и выехать за границу, а во время обыска у него изъяли незаконное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По материалам следствия, подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в сентябре 2025 года начал требовать от вдовы одного из совладельцев сети супермаркетов, чтобы та погасила несуществующий долг ее умершего мужа
Отмечается, что мужчина знал, что ресторатор получила деньги за его долю в бизнесе.
Подозреваемый позвонил потерпевшей и потребовал передать 1,2 миллиона долларов США. Такие звонки он совершал систематически, угрожая физической расправой.
В сентябре 2025 года подозреваемый разместил под автомобилем женщины изделие, похожее на ручную боевую гранату. Он позвонил ей и сообщил, что под ее авто заложено боевое устройство, назвав это "последним предупреждением".
Правоохранители задержали мужчину в Киевской области, куда он переехал и арендовал квартиру. Прокуроры Харьковщины сообщили о подозрении 51-летнему жителю Запорожья по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство, совершенное в условиях военного положения.
По материалам дела, получив средства, он планировал покинуть страну, оформив фиктивную инвалидность. Во время обыска у него изъяли оружие и боеприпасы, на которые он не имел соответствующих разрешений. Решается вопрос о дополнительной квалификации задержанного по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В Одесской области третьеклассники взорвали в школе учебную гранату13.11.25, 13:48 • 2916 просмотров