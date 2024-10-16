В Киевской области тревога продолжалась более 12 часов: Кравченко рассказал о повреждениях из-за падения обломков сбитых дронов
Киев • УНН
Киевская область подверглась массированной атаке ударными дронами. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены два дома, хозяйственные помещения и сгорел автомобиль, но попаданий и пострадавших не зафиксировано.
Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога в области продолжалась более 12 часов. Попаданий и пострадавших не зафиксировано. Из-за падения обломков сбитых БПЛА повреждены два дома, хозяйственные помещения, также сгорел автомобиль. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых товариществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Здание претерпело значительные разрушения. Также сгорел автомобиль, находившийся рядом. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор.
Атака рф дронами: в Киевской области из-за обломков горел дом, без пострадавших16 октября 2024, 06:32 • 4441 просмотр