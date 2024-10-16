На Київщині тривога тривала понад 12 годин: Кравченко розповів про пошкодження через падіння уламків збитих дронів
Київ • УНН
Київська область зазнала масованої атаки ударними дронами. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено два будинки, господарчі приміщення та згорів автомобіль, але влучань та постраждалих не зафіксовано.
Ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами. Тривога в області тривала понад 12 годин. Влучань та постраждалих не зафіксовано. Через падіння уламків збитих БПЛА пошкоджені два будинки, господарчі приміщення, також згорів автомобіль. Про це у середу повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан.
Атака рф дронами: на Київщині через уламки горів будинок, без постраждалих16.10.24, 09:32 • 13215 переглядiв