Атака рф дронами: на Київщині через уламки горів будинок, без постраждалих
Київ • УНН
У Київській області уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному житловому будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь, будівля частково зруйнована. Постраждалих немає.
У Київській області через уламки ворожого безпілотника сталася пожежа в приватному житловому будинку, її загасили, будівля частково зруйнована, постраждалих немає, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.
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"На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальник оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих немає", - повідомили у ДСНС у Telegram.
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