Атака рф дронами: в Киевской области из-за обломков горел дом, без пострадавших
Киев • УНН
В Киевской области обломки вражеского беспилотника вызвали пожар в частном жилом доме. Спасатели оперативно потушили огонь, здание частично разрушено. Пострадавших нет.
В Киевской области из-за обломков вражеского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме, его потушили, здание частично разрушено, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"В Киевской области в результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели оперативно потушили пожар. Погибших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
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