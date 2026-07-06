В Киевской области после атаки РФ в Вишневом более 600 эвакуированных, уже 5 погибших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Вишневое погибло 5 человек, 21 пострадавший в больницах. Спасатели эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 из укрытия в эпицентре взрыва.
После атаки РФ на Вишневое в Киевской области известно уже о 5 погибших и 21 пострадавшем, эвакуировано более 600 человек, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Более 600 человек эвакуировано в городе Вишневое: спасатели Киевщины совместно с коллегами из других областей Украины продолжают ликвидацию последствий российской атаки
В частности, как сообщается, чрезвычайники эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушного удара находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей автобусами в пункт сбора.
Специалисты проверяют каждый жилой дом и хозяйственные помещения, чтобы убедиться, что в поврежденных зданиях не осталось пострадавших или погибших. В то же время пиротехнические подразделения ГСЧС обследуют каждый двор на наличие взрывоопасных предметов.
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Развернут оперативный штаб, в котором совместно работают представители ГСЧС, Нацполиции и местных органов власти, координируя проведение аварийно-спасательных работ и помощь населению.
В результате вражеской атаки погибли 5 человек. Еще 21 пострадавший в настоящее время находится в больницах
Ранее в ГСЧС сообщали, что кроме пострадавших в Вишневом, также в Бориспольском районе из-за падения обломков травмирован подросток 2007 г.р. В Вышгородском и Броварском районах повреждены 3 частных дома и хозяйственное здание.
По данным ГСЧС, среди пострадавших после удара РФ по Вишневому - 2 сотрудника ГСЧС.
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