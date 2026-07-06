В Киевской области после атаки РФ в Вишневом более 600 эвакуированных, уже 5 погибших

После атаки РФ на Вишневое в Киевской области известно уже о 5 погибших и 21 пострадавшем, эвакуировано более 600 человек, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Более 600 человек эвакуировано в городе Вишневое: спасатели Киевщины совместно с коллегами из других областей Украины продолжают ликвидацию последствий российской атаки

В частности, как сообщается, чрезвычайники эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушного удара находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей автобусами в пункт сбора.

Специалисты проверяют каждый жилой дом и хозяйственные помещения, чтобы убедиться, что в поврежденных зданиях не осталось пострадавших или погибших. В то же время пиротехнические подразделения ГСЧС обследуют каждый двор на наличие взрывоопасных предметов.

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Развернут оперативный штаб, в котором совместно работают представители ГСЧС, Нацполиции и местных органов власти, координируя проведение аварийно-спасательных работ и помощь населению.

В результате вражеской атаки погибли 5 человек. Еще 21 пострадавший в настоящее время находится в больницах