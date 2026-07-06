Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 12
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 12 погибших в результате массированной атаки рф. Пострадали более 50 человек, которым оказывают медицинскую помощь.
Фото: Андрей Ходьков
В Киеве известно уже о 12 погибших в результате очередной массированной атаки рф, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
До 12 возросло количество погибших в результате массированной атаки врага на столицу
Он добавил, что пострадали в Киеве более 50 человек. Всем им медики оказали и оказывают всю необходимую помощь.
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