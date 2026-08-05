В Киевской области объявили траур по жертвам атаки рф

В Киевской области 6 августа объявлено Днём траура из-за массированной ракетно-дроновой атаки рф. Погибли 16 человек, 36 получили ранения, повреждены 78 объектов.

В Киевской области 6 августа объявлен Днём траура по жертвам массированной атаки рф в ночь на 5 августа, сообщил в среду глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН. Завтра, 6 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской ракетной атаки - написал Ткаченко. Он указал, что в знак скорби в Киевской области будут приспущены Государственные флаги Украины, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий. По данным главы ОВА, по состоянию на 12:00 5 августа в результате массированного ракетно-дронового удара в Киевской области "погибли 16 человек, ещё 36 получили ранения". Больше всего пострадал Броварской район. "Здесь враг убил 10 человек, ещё 16 получили травмы. Повреждены 19 объектов: семь складских зданий, производственное помещение, три частных домовладения, тепличное хозяйство и семь грузовых автомобилей", - указал Ткаченко. В Бучанском районе, сообщил глава ОВА, погибли 5 человек, 16 получили ранения. Повреждены 40 объектов: пять складских зданий, частное домовладение и 34 транспортных средства. В Фастовском районе, добавил он, погиб 1 человек, 4 получили ранения. Повреждены 19 объектов: складское здание и 18 транспортных средств. Всего в Киевской области повреждены 78 объектов, среди которых 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных домовладения, тепличное хозяйство и 59 транспортных средств, сообщил глава ОВА. Атака рф на Киевскую область: 16 погибших и 29 раненых