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В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работает ПВО

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

В Киевской ОВА сообщили о вражеских БпЛА в воздушном пространстве области. Силы ПВО уже работают по целям, воздушная тревога распространяется на другие области.

В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работает ПВО

В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям

- сообщили в ОВА.

Жителей региона призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога продолжается в нескольких областях, в том числе в Киевской.

По последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны фиксировали в нескольких регионах страны:

  • Винницкая область - БпЛА маневрирует в районе Погребища;
    • Житомирская область - БпЛА в районе Бердичева;
      • Киевская область - БпЛА на границе с Черкасской областью.

        Украине нужно больше систем ПВО: Игнат прокомментировал ночную атаку захватчиков24.04.25, 12:08 • 5374 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Война
        Винницкая область
        Житомирская область
        Военно-воздушные силы Украины
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