В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работает ПВО

В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям - сообщили в ОВА.

Жителей региона призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога продолжается в нескольких областях, в том числе в Киевской.

По последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны фиксировали в нескольких регионах страны:

Винницкая область - БпЛА маневрирует в районе Погребища;

Житомирская область - БпЛА в районе Бердичева;

Киевская область - БпЛА на границе с Черкасской областью.

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