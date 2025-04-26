В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской ОВА сообщили о вражеских БпЛА в воздушном пространстве области. Силы ПВО уже работают по целям, воздушная тревога распространяется на другие области.
В Киевской области на фоне угрозы вражеских дронов работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям
Жителей региона призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Воздушная тревога продолжается в нескольких областях, в том числе в Киевской.
По последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны фиксировали в нескольких регионах страны:
- Винницкая область - БпЛА маневрирует в районе Погребища;
- Житомирская область - БпЛА в районе Бердичева;
- Киевская область - БпЛА на границе с Черкасской областью.
Украине нужно больше систем ПВО: Игнат прокомментировал ночную атаку захватчиков24.04.25, 12:08 • 5374 просмотра