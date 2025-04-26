На Київщині на тлі загрози ворожих дронів працює ППО
Київ • УНН
В Київській ОВА повідомили про ворожі БпЛА в повітряному просторі області. Сили ППО вже працюють по цілях, повітряна тривога шириться на інші області.
У Київській області на тлі загрози ворожих дронів працюють сили ППО, повідомили у Київській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
Жителів регіону закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Повітряна тривога триває у кількох областях, у тому числі у Київській.
За останніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони фіксували у кількох регіонах країни:
- Вінниччина - БпЛА маневрує в районі Погребища;
- Житомирщина - БпЛА в районі Бердичева;
- Київщина - БпЛА на межі із Черкащиною.
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