На Київщині на тлі загрози ворожих дронів працює ППО

У Київській області на тлі загрози ворожих дронів працюють сили ППО, повідомили у Київській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях - повідомили в ОВА.

Жителів регіону закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Повітряна тривога триває у кількох областях, у тому числі у Київській.

За останніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони фіксували у кількох регіонах країни:

Вінниччина - БпЛА маневрує в районі Погребища;

Житомирщина - БпЛА в районі Бердичева;

Київщина - БпЛА на межі із Черкащиною.

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